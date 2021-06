Corea Nord: Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 29 giorni

(ANSA) - PECHINO, 07 GIU - Kim Jong-un è riapparso in pubblico dopo 29 giorni alla riunione del politburo tenuta la scorsa settimana, sollecitando una riunione "urgente" del plenum, la terza del 2021, allo scopo di affrontare "i problemi urgenti" che il Paese deve affrontare nell'era della pandemia.

I media statali Kcna e Rodong Sinmun hanno fornito sabato soltanto un breve resoconto dell'incontro, in cui il supremo leader ha parlato dei risultati finora raggiunti dal congresso del Partito dei Lavoratori di gennaio, sottolineando la necessità di convocare "una riunione plenaria del Comitato centrale del partito" per "risolvere le questioni in sospeso, i problemi urgenti per l'economia e la vita delle persone". Il regolare sviluppo degli affari di Stato "deve affrontare molte sfide e restrizioni dovute alle condizioni e all'ambiente soggettivi e oggettivi prevalenti sfavorevoli", ha aggiunto Kim, valutando "positivamente" gli sforzi in corso del Paese. Il politburo ha anche parlato della "riorganizzazione strutturale dei dipartimenti del Comitato centrale del partito", ha precisato la Kcna.

Seduti vicino a Kim, nelle foto diffuse da Rodong Sinmun, ci sono quattro dei collaboratori più stretti del leader, Jo Yong-won, Choe Ryong-hae, Ri Pyong-chol e Kim Tok-hun. (ANSA).