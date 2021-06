Afghanistan: testimoni, raid aereo Kabul fa strage civili

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Un raid aereo delle forze afghane sul villaggio di Yakhchal, in Helmand, ieri, "ha ucciso e ferito molti civili, accorsi nei pressi di una base dell'esercito caduta nelle mani dei Talebani per saccheggiarla". Lo riferiscono diversi residenti del villaggio citati dai media di Kabul.

I militari della provincia non commentano, mentre i Talebani parlano di "30 uccisi". (ANSA).