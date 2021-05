Covid: Giappone estende lo stato d'emergenza al 20 giugno

(ANSA) - TOKYO, 28 MAG - Il governo giapponese ha deciso l'estensione dello stato di emergenza di tre settimane fino al 20 giugno, a meno di un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. L'attuale provvedimento in vigore in 9 prefetture, tra cui la stessa capitale e la città di Osaka, sarebbe durato fino al 31 maggio.

"La curva delle infezioni è in calo in alcune aree ma a livello generale la situazione rimane imprevedibile", ha detto alla stampa il premier nipponico Yoshihide Suga. (ANSA).