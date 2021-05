India: ciclone Yaas, sale a 4 il bilancio delle vittime

(ANSA) - DIGHA, 27 MAG - E' salito oggi a quattro il bilancio delle vittime del ciclone Yaas in India, mentre una persona è morta nel vicino Bangladesh: lo hanno reso noto funzionari indiani sottolineando che migliaia di case sono state distrutte.

Due persone sono morte nello Stato del Bengala Occidentale e altre due nell'Odisha. In Bangladesh, allo stesso tempo, le onde hanno superato le barriere di protezione allagando migliaia di abitazioni e provocando una vittima.

"Il livello dell'acqua nel mare e nei fiumi è aumentato a oltre tre-quattro metri rispetto al livello normale ed ha rotto gli argini in 135 luoghi", ha detto il premier del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, confermando che nello Stato sono state distrutte oltre 300mila case. "Miglia di persone sono ancora senza tetto e per loro abbiamo allestito 14mila centri di accoglienza", ha aggiunto. (ANSA).