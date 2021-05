Maltempo su maratona in montagna in Cina, 21 vittime

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Sale a 21 vittime il bilancio delle persone morte durante una maratona in montagna in Cina, sulla quale si è abbattuto il maltempo. Tutti gli altri concorrenti sono sani e salvi, come riporta l'agenzia Nuova Cina secondo la quale "alle 3 del mattino 151 partecipanti sono stati messi in sicurezza".

Erano in totale 172 i partecipanti alla gara che si svolgeva nella Foresta di pietra del Fiume Giallo, nei pressi della città di Baiyin, nella provincia di Gansu. Otto partecipanti sono stati curati in ospedale per alcune ferite riportate. (ANSA).