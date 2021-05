Xi ai leader, politicizzare il virus danneggia tutti

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Dobbiamo essere uniti e promuovere la solidarietà e la cooperazione. Dobbiamo rifiutare ogni tentativo di politicizzare o etichettare il virus. La manipolazione politica non aiuta la risposta interna alla pandemia di Covid, non fa altro che disturbare la cooperazione internazionale e danneggia le popolazioni in tutto il mondo". Lo dice il presidente cinese Xi Jinping parlando, in collegamento, con il Global Health Summit. (ANSA).