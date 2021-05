India: coda ciclone Tauktae porta piogge e basse temperature

(ANSA) - NEW DELHI, 19 MAG - L'ultima coda del ciclone Tauktae sta portando nella capitale indiana piogge, temporali con lampi e tuoni intensi, e una temperatura intorno ai 20 gradi al massimo, mai visti in questo periodo dell'anno. Temperature molto più basse della media sono state registrate anche nelle altre zone del nord dell'India grazie allo spostamento di Tauktae che, dopo essersi abbattuto sul Gujarat, dove ha provocato ingenti danni, si muove in direzione nord-est.

Il servizio Meteorologico indiano (IMD) prevede per oggi e domani piogge intense anche negli stati che confinano con la capitale, l'Uttar Pradesh, l'Himachal Pradesh, l'Haryana e il Chandigarh, e piogge molto intense in alcune aree del Punjab, del Madhya Pradesh e del Rajasthan. Secondo l'IMD, il brusco cambiamento meteorologico di queste ultime ore è conseguenza della depressione causata da Tauktae che continua a salire, con un velocità, però, scesa ad appena 7km all'ora, mentre su Mumbai e sul Gujarat era di 210 km l'ora. Tauktae è stato il terzo ciclone ad abbattersi sulle coste occidentali dell'India in tre anni: l'anno passato il ciclone Nisarga, nel 2019 Vayu. (ANSA).