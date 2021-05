Covid: l'India recluta ex medici Esercito per l'emergenza

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'India recluta centinaia di ex medici dell'esercito per supportare il sistema sanitario travolto dalla pandemia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa, scrive il Guardian, mentre il Paese è alle prese con il record di infezioni e morti da Covid-19.

Sono almeno 400 i medici che presteranno servizio a contratto per un massimo di 11 mesi, si legge in un comunicato del ministero.

Nel Paese asiatico si segnalano nuovi record di positivi e vittime ogni due o tre giorni nonostante molti Stati indiani abbiano imposto rigide chiusure nell'ultimo mese, mentre altri hanno annunciato restrizioni al movimento pubblico e chiuso cinema, ristoranti, pub e centri commerciali. (ANSA).