Gb-India: Johnson annuncia intese commerciali da un miliardo

(ANSA) - LONDRA, 04 MAG - Non solo sostegno britannico all'India (epicentro in questa fase dell'ultima ondata di contagi e morti dell'emergenza Covid) suggellata nei giorni scorsi dall'invio da Londra a New Delhi di migliaia di macchine per l'assistenza respiratoria, ma anche nuove intese commerciali in arrivo sullo sfondo della Brexit. E' quanto annuncia Downing Street a margine di un vertice virtuale fra i premier Boris Johnson e Narendra Modi chiamato a sostituire la visita che BoJo avrebbe dovuto compiere in Asia nei giorni scorsi e che è stata invece rinviata a data da destinarsi proprio a causa della ri-esplosione della pandemia nel Subcontinente.

Gli accordi illustrati da Londra hanno un valore indicato in un miliardo di sterline, inclusi 533 milioni di ulteriori investimenti indiani nel Regno Unito destinati - secondo Johnson - a creare a breve almeno 6000 posti di lavoro in settori come le alte tecnologie, la sanità, l'industria farmaceutica.

Si tratta di un rafforzamento della partnership bilaterale che "prepara il terreno" verso un futuro accordo di libero scambio a vasto raggio indo-britannico, concepito dal governo Tory come uno dei pilastri d'una nuova politica commerciale "globale" post Brexit dopo l'uscita definitiva del Regno dall'Ue. "I legami economici fra i nostri due Paesi contribuiranno a rendere i nostri popoli più forti e più sicuri", ha sottolineato Johnson. (ANSA).