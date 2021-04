Covid: aerei militari Singapore portano ossigeno in India

(ANSA) - NEW DELHI, 28 APR - Due aerei dell'Aeronautica Militare di Singapore sono decollati questa mattina dalla base militare di Paya Lebar con una fornitura di 256 cilindri di ossigeno destinati all'India.

Un C-17 dell'Aeronautica Militare indiana è partito alla volta di Singapore per portare in India tre container di ossigeno che verranno depositati nella base militare di Panagarh. Lo scrive l'agenzia di stampa Ani.

Maliki Osman, ministro agli Esteri di Singapore, ha sottolineato che questo gesto ribadisce gli ottimi rapporti di collaborazione tra i due paesi.

Anche Temasek, il fondo di investimento con base a Singapore ha inviato equipaggiamento medico, mentre il gruppo indiano Tata ha fatto partire dai suoi stabilimenti di Singapore quattro generatori per la produzione di ossigeno, destinati al West Bengala. (ANSA).