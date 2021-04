Iran: nuova tornata di colloqui sul nucleare a Vienna

(ANSA) - ISTANBUL, 27 APR - Nuova tornata oggi a Vienna dei negoziati sul possibile ritorno degli Usa all'accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa). I colloqui della commissione congiunta, avviati a inizio aprile, si svolgeranno in presenza tra la Repubblica islamica e i 4+1 (Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Cina), e saranno presieduti dal vicesegretario generale e direttore per gli Affari politici del servizio esterno Ue, Enrique Mora. Gli Stati Uniti continueranno invece a seguire gli sviluppi in un tavolo separato, visto il ritiro unilaterale dall'intesa deciso da Donald Trump nel 2018.

Teheran ha definito i colloqui tenuti finora come "promettenti" ma insiste nel chiedere la completa rimozione delle sanzioni americane, mentre Washington preme per il ritorno dell'Iran al pieno rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo.

I negoziati riprendono tra forti tensioni regionali e interne alla Repubblica islamica, dove i fondamentalisti continuano ad attaccare il governo di Hassan Rohani, a meno di due mesi dalle presidenziali, a cui l'attuale dello stato non potrà ricandidarsi. (ANSA).