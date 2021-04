Covid: India, arrivati i primi aiuti dalla Gran Bretagna

(ANSA) - NEW DELHI, 27 APR - Il primo carico di forniture mediche anti-Covid britanniche, tra cui 100 ventilatori e 95 concentratori di ossigeno, sono arrivate in India. Lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, postando la foto dell'attrezzatura che viene scaricata da un aereo della Lufthansa a New Delhi, con la didascalia "cooperazione internazionale al lavoro".

La Gran Bretagna, uno dei tanti Paesi che in queste ore ha dato la sua disponibilità ad aiutare l'India, invierà in settimana nove container di equipaggiamenti con altri 495 concentratori di ossigeno, 120 ventilatori non invasivi e 20 ventilatori manuali. (ANSA).