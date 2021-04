India, oltre 300 mila contagi da Covid in un solo giorno

Non accenna a rientrare l'emergenza in India dovuta ad un'impennata dei casi di covid-19 e per il quinto giorno consecutivo nel Paese si registrano oltre 300 mila nuovi contagi in 24 ore. Lo scrive il Guardian. Nello specifico i nuovi casi in un giorno sono 352.991, un dato che supera il record globale segnato il giorno precedente I decessi sono 2.812. (ANSA).