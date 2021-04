Usa pronti a spedire in India sostanze per fare vaccini

(ANSA) - WASHINGTON, 25 APR - Gli Stati Uniti spediranno in India alcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield , la versione indiana del vaccino AstraZeneca.

L'amministrazione Biden, riporta il New York Timnes, ha infatti deciso di rimuovere parzialmente il divieto di esportazione di tali sostanze necessarie per realizzare i vaccini. La decisione dopo una telefonata del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, con la controparte di New Delhi. Dagli Usa arriveranno anche altre forniture come ossigeno e tute protettive per gli ospedali. (ANSA).