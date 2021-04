Covid: nuovo record mondiale casi in India, oltre 330.000

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Per il secondo giorno consecutivo l'India ha registrato il record mondiale di nuovi casi di coronavirus: 332.730 nelle ultime 24 ore, per un totale di 16 milioni. Lo riporta il Guardian citando i dati del ministero della Sanità. Impennata anche del numero di morti, 2.263 in un solo giorno, 186.920 dall'inizio della pandemia di Covid.

Intanto continua l'emergenza ossigeno negli ospedali. A New Delhi sei strutture hanno finito le scorte da ieri sera. (ANSA).