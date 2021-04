Clima: Xi, impegnarci per sviluppo sostenibile

(ANSA) - WASHINGTON, 22 APR - "Dobbiamo impegnarci per uno sviluppo verde, per un'economia sostenibile per le future generazioni. Questa è la via per rafforzare la produttività. E i Paesi in via di sviluppo devono accrescere le loro ambizioni": lo ha detto il leader cinese Xi Jinping intervenendo al vertice sul clima. (ANSA).