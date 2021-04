Covid: Tokyo verso stato emergenza, a tre mesi da Olimpiadi

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il governo giapponese si appresta a dichiarare lo stato di emergenza per Tokyo e due altre regioni, a causa della pandemia da covid, a tre mesi dalle Olimpiadi.

Secondo i media locali le autorità giapponesi stanno valutando una stretta sulle misure antivirus per le prefetture di Tokyo, Osaka e Hyogo, in risposta all'allarme lanciato dagli esperti secondo cui le nuove varianti del covid-19 stanno spingendo in alto i numeri della pandemia e mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Lo scrive il Guardian. (ANSA).