Clima:Xi parteciperà domani al summit con Merkel e Macron

(ANSA) - PECHINO, 15 APR - Il presidente cinese Xi Jinping si unirà domani a un vertice virtuale sul clima con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, quando l'inviato speciale americano John Kerry è da ieri a Shanghai per incontri con i suoi omologhi fino a sabato, nell'ambito della prima visita di un funzionario della nuova amministrazione Usa in Cina. "Il presidente Xi parteciperà il 16 aprile al video summit dei leader cinesi, francesi e tedeschi sul clima", ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, su invito di Macron. Kerry non dovrebbe vedere Xi, in un viaggio finora a porte chiuse.

Pechino ha annunciato a sorpresa la partecipazione di Xi al summit franco-tedesco sul clima, quando la missione di Kerry è vista come una opportunità, da parte di Cina e Usa, di mettere da parte le forti tensioni politiche dopo il turbolento vertice di marzo in Alaska tra i capi delle rispettive diplomazie e di concentrarsi su aree di potenziale collaborazione, a partire dal clima.

Biden ha reso prioritario la riadesione all'accordo di Parigi del 2015 dopo l'uscita decisa dal suo predecessore Donald Trump, avendo fissato per la prossima settimana un vertice mondiale virtuale al quale ha inviato pure i presidenti cinese Xi e russo Vladimir Putin. Pechino, che nei giorni scorsi ha detto di "aver preso molto sul serio l'invito", non ha ancora sciolto la riserva sulla partecipazione di Xi.

Kerry e le controparti cinesi dovrebbero discutere le diverse sfide ambientali, aree in cui sia la Cina sia gli Stati Uniti ritengono avere una priorità massima, così come i prossimi colloqui sul clima guidati dalle Nazioni Unite che si terranno a Glasgow alla fine dell'anno. (ANSA).