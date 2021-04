L'India approva l'uso del vaccino russo Sputnik

(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'India ha approvato l'uso del vaccino russo Sputnik. Lo rende noto il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), scrive il Guardian online.

"L'India, la seconda nazione più popolosa al mondo, è diventata il sessantesimo Paese a registrare lo SputnikV dopo i risultati positivi dello studio clinico della fase 3. Il vaccino russo è ora autorizzato in 60 Paesi con una popolazione di oltre 3 miliardi di persone ", si legge sull'account ufficiale di Twitter dello Sputnik V.

L'India ha superato il Brasile diventando la nazione con il secondo più alto numero di contagi al mondo dopo gli Stati Uniti, mentre affronta una seconda ondata di pandemia. Finora sono stati somministrati circa 105 milioni di dosi su una popolazione di 1,4 miliardi. Nel Paese sono in uso due vaccini: uno sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford e l'altro dall'azienda nazionale Bharat Biotech. (ANSA).