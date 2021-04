Birmania: uova pasquali per protesta contro giunta militare

(ANSA) - YANGON, 04 APR - Uova pasquali dipinte con slogan contro la giunta militare: è questa l'ultima forma di protesta in Birmania contro il colpo di Stato del primo febbraio scorso che ha deposto la leader civile del Paese Aung San Suu Kyi.

In un Paese in cui il buddhismo è la religione più diffusa e dove i cristiani non superano il 4% della popolazione, decine di persone di diversi credi hanno fatto ricorso a questa forma di protesta, tracciando scritte quali 'democrazia' o ' salvate il popolo' sui gusci di uova sode per poi lasciarle sull'uscio delle case. Fotografie diffuse sui social media mostrano uova con l'immagine di Suu Kyi e con il saluto con le tre dita diventato simbolo degli oppositori.

Secondo il gruppo locale di monitoraggio Assistance Association for Political Prisoners (Aapp) sono 557 le persone uccise nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato. (ANSA).