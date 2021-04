Birmania: raid aerei contro ribelli, oltre12mila sfollati

(ANSA) - YANGON, 03 APR - Oltre 12mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni nei giorni scorsi in Birmania in seguito a raid aerei effettuati dall'esercito a fine a marzo contro una fazione etnica ribelle: lo ha reso noto lo stesso gruppo armato, il Karen National Union (KNU), aggiungendo che gli attacchi hanno provocato "numerose vittime" e "la distruzione di scuole e di villaggi". La settimana scorsa il KNU aveva sequestrato una base militare nello Stato di Karen (sudest) in risposta alla sanguinosa repressione in corso nel Paese e l'esercito aveva reagito tra il 27 e il 30 marzo con i raid aerei contro le roccaforti del gruppo. (ANSA).