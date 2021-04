Vaccini: Sinovac raddoppia produzione a 2 mld di dosi l'anno

(ANSA) - PECHINO, 02 APR - Sinovac ha annunciato di aver raddoppiato la capacità di produzione del suo vaccino CoronaVac contro il Covid-19, a 2 miliardi di dosi annue.

Il suo è tra i quattro antidoti approvati dal governo cinese e negli studi condotti in Brasile la sua efficacia è stata valutata intorno al 50% per prevenire la contaminazione e all'80% per evitare l'intervento medico.

In una nota, Sinovac ha precisato di aver completato una terza linea di produzione portando la capacità a 2 miliardi di dosi annue. La compagnia ha anche spiegato di aver già consegnato 200 milioni di dosi a più di 20 Paesi, compresa la Cina, avendo ricevuto le autorizzazioni alla sua commercializzazione in più di trenta Paesi.

Mercoledì, gli esperti dell'Oms hanno affermato che i vaccini di Sinovac e Sinopharm erano sicuri ed efficaci contro il Covid-19, ma che erano necessari ulteriori dati prima di raccomandarne l'uso. (ANSA).