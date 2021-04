Afghanistan: 7 donne ferite da ordigno in provincia Herat

(ANSA) - KABUL, 02 APR - Sette donne sono rimaste ferite oggi nell'ovest dell'Afghanistan dall'esplosione di un ordigno improvvisato. La bomba è esplosa al passaggio del veicolo su cui viaggiavano le donne, nella provincia di Herat. Tre delle passeggere sono in gravi condizioni, secondo quanto riferito dall'ufficio per i media del governatore di Herat, che ha accusato dell'attacco i Talebani.

Intanto il comandante delle forze speciali di polizia nella provincia settentrionale di Baghlan, Sharifullah Khosti, è stato ucciso la notte scorsa in uno scontro con un gruppo di miliziani Talebani. Nel conflitto a fuoco, hanno detto fonti locali, sono stati feriti due agenti che si trovavano con Khosti, mentre gli insorti hanno riportato "ingenti perdite". (ANSA).