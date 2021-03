Covid: Indonesia, oltre 40 mila i morti da inizio pandemia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Ha superato quota 40 mila in Indonesia il numero di decessi legati al Covid-19 registrati da inizio pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.

Lo Stato arcipelago del sudest asiatico da 270 milioni di abitanti ha registrato ufficialmente finora quasi 1,5 milioni di contagi, di cui 1,32 milioni guariti.

Quarto Paese più popoloso dietro a Cina, India e Stati Uniti, la Repubblica d'Indonesia è 17ma al mondo per numero di morti e 20ma per casi di contagio da coronavirus. (ANSA).