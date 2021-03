Vaccini: trattative tra CanSino e alcuni Paesi europei

(ANSA) - PECHINO, 28 MAR - CanSino Biologics Inc. ha reso noto che l'azienda è in trattative con alcuni Paesi europei per cedere il suo vaccino anti Covid-19. Lo ha riferito Bloomberg.

L'Ungheria ha concesso l'autorizzazione per l'uso di emergenza per l'inoculazione, rendendo così CanSino il secondo vaccino Covid-19 sviluppato in Cina e approvato nel Paese, secondo quanto dichiarato dal direttore sanitario ungherese Cecilia Muller lunedì.

Pierre Morgon, vicepresidente senior di CanSino e responsabile internazionale dell'azienda ha dichiarato: "Stiamo considerando di estendere la nostra impronta e l'Europa è sicuramente nei piani".

L'agenzia di stampa internazionale fa presente, infine, che gli acquisti europei delle dosi di CanSino segnerebbero una svolta significativa nell'utilizzo globale del vaccino cinese.

