Birmania: salgono a 114 i civili uccisi oggi

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - E' salito ad almeno 114 il numero dei civili uccisi oggi in Birmania nella repressione delle manifestazioni contro il colpo di Stato del mese scorso, secondo quanto riferisce la Cnn citando un bilancio del sito indipendente Myanmar Now.

Se confermato, il bilancio delle violenze, in 44 città in tutto il Paese, rappresenta il più sanguinoso dall'inizio delle proteste. Secondo la stessa fonte tra le vittime c'è una ragazza di 13 anni, uccisa in casa da un colpo d'arma da fuoco quando le foorze di sicurezza hanno sparato in un'area residenziale a Meikhtila, nella regione di Mandalay. (ANSA).