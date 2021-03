Covid: positivo Aamir Khan, superstar di Bollywood

(ANSA) - NEW DELHI, 24 MAR - Positivo al Covid Aamir Khan, superstar di Bollywood, uno degli attori indiani più celebrati e di successo. Khan, 56 anni, è noto per il suo impegno umanitario ed ecologista, ed è stato Ambasciatore dell'Unicef per le campagne contro la malnutrizione infantile.

Il suo ufficio stampa ha informato oggi che Khan sta bene, è in quarantena nella sua villa a Mumbai, e che chiede a tutti quelli che hanno avuto contatti con lui di sottoporsi al test.

Lo stato del Maharashtra, di cui Mumbai è capitale, è da oltre un mese il più colpito in India dalla nuova ondata di positivi: secondo gli ultimi dati del ministero alla Sanità nello stato si accentra il 62 per cento dei casi attivi in questo momento nell'intero paese, (ANSA).