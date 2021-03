Cina accusa l'Ue di ipocrisia per sanzioni sullo Xinjiang

(ANSA) - PECHINO, 24 MAR - Pechino ha accusato l'Unione europea di "ipocrisia" dopo che le convocazioni reciproche degli ambasciatori in un crescente contenzioso sul trattamento degli uiguri e delle altre minoranze musulmane dello Xinjiang.

"L'Ue si permette solo di diffamare e attaccare gli altri e persino di imporre in modo arbitrario sanzioni basate su false informazioni e bugie, ma non consente ai cinesi di rispondere o reagire", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. "Questo di per sé è un doppio standard, una manifestazione di bullismo e ipocrisia", ma "la parte cinese non ha paura dei guai e non sarà ricattata". (ANSA).