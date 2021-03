Giornata acqua: Modi, 31 canali per combattere siccità India

(ANSA) - NEW DELHI, 22 MAR - In occasione della Giornata Mondiale dell'acqua il premier indiano Narendra Modi ha lanciato in una video conferenza la campagna nazionale "Jal Shakti Abhiyan, Catch the Rain", "raccogliamo l'acqua, e conserviamola, dovunque".

Nel corso dell'evento, i governatori degli stati dell'Uttar Pradesh e del Madhya Pradesh hanno firmato un accordo con il ministero delle risorse naturali per avviare l'iniziativa del Ken-Betwa Link. Il progetto, di cui si parla da 15 anni, è stato ufficialmente varato lo scorso gennaio: le nuove condotte trasferiranno l'acqua del fiume Ken-Betwa nelle zone afflitte dalla siccità dell'area di Bundelkhand e doteranno di acqua 6milioni 200 mila persone.

Il Ken-Betwa Link è il primo ad avere quasi raggiunto il completamento su un totale di 31 progetti analoghi, che, secondo le promesse del premier, saranno completate entro il 2024, per fornire "acqua affidabile e nella giusta quantità" a tutti gli indiani. (ANSA).