Casa Bianca, non escludiamo altre azioni contro la Cina

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 22 - Gli Usa non escludono altre azioni contro la Cina: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, dopo l'annuncio delle sanzioni coordinate con Canada, Gran Bretagna e Ue per gli Uiguri.

"Continuiamo ad essere preoccupati per i diritti umani nello Xinjiang", ha spiegato, dicendosi certa che Pechino abbia preso nota della rinnovata cooperazione con gli alleati. "Ora stiamo valutando i prossimi passi con la Cina", ha aggiunto.

Quanto al vertice Usa-Cina in Alaska, Psaki ha detto che è stato un incontro sostanziale. "Ci aspettavamo colloqui duri e diretti ed è esattamente quello che è successo", ha detto.

