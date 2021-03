Accordo Mosca-Virchow per produzione Sputnik V in India

(ANSA) - MOSCA, 22 MAR - "Il Russian Direct Investment Fund (RDIF, il fondo sovrano russo), e Virchow Biotech Private Limited (parte del Virchow Group), uno dei principali produttori di vaccini e farmaci indiani, annunciano l'accordo per produrre in India fino a 200 milioni di dosi all'anno di Sputnik V". Lo ha detto il RDIF in una nota. "Il trasferimento di tecnologia dovrebbe essere completato nel secondo trimestre del 2021 seguito dalla produzione commerciale su larga scala di Sputnik V. Le capacità di Virchow Biotech contribuiranno a facilitare la fornitura globale di Sputnik V ai partner internazionali di RDIF", ha detto il fondo. (ANSA).