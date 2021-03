Wsj, Cina punta a un incontro Xi-Biden in aprile

(ANSA) - PECHINO, 18 MAR - La Cina punta a definire per aprile un incontro virtuale tra il presidente Xi Jinping e l'omologo americano Joe Biden, nel caso in cui i primi colloqui di alto livello del 18-19 marzo in Alaska tra i capi delle diplomazie dei due Paesi dovessero chiudersi positivamente. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier.

L'evento dovrebbe tenersi intorno alla Giornata della Terra del 22 aprile per dimostrare che entrambi i leader puntano sulla lotta al cambiamento climatico. Biden è pronto per riunire i leader mondiali in quel giorno per sollecitare una maggiore ambizione sulla riduzione delle emissioni di gas serra. (ANSA).