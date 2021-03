Armenia: premier, il 20/6 elezioni parlamentari anticipate

(ANSA) - MOSCA, 18 MAR - Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per svolgere elezioni parlamentari anticipate il 20 giugno e cercare così di mettere fine alla crisi politica in atto nel Paese dopo la sconfitta nei combattimenti dello scorso autunno nel Nagorno-Karabakh. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Oggi c'è stato l'incontro con il capo del partito Armenia Prospera, Gagik Tsarukyan. Durante l'incontro abbiamo stabilito che la migliore via d'uscita da questa crisi politica sono le elezioni anticipate", ha scritto Pashinyan su Facebook. (ANSA).