Usa, da Corea Nord e Cina sfide senza precedenti

(ANSA) - PECHINO, 18 MAR - L'alleanza tra Usa e Corea del Sud "non è mai stata così importante" date le "sfide senza precedenti" poste da Corea del Nord e Cina. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, incontrando a Seul l'omologo sudcoreano Suh Wook, ha detto che i legami bilaterali sono un "perno" per la pace e la prontezza militare è "priorità assoluta", all'indomani del monito di Kim Yo-jong, potente sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, che criticando le manovre militari Washington-Seul, ha avvertito l'amministrazione Biden che "se volete dormire sonni tranquilli nei prossimi quattro anni, non fate fin dall'inizio cose che vi faranno perdere il sonno". (ANSA).