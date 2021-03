Ottawa, processo a 2 canadesi in Cina comincia venerdì

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 17 - Il processo a Michael Spavor e Michael Kovriga, i due canadesi detenuti per spionaggio in Cina da oltre due anni, comincerà questa settimana: lo ha reso noto in un comunicato il ministro degli esteri di Ottawa Marc Garneau, dicendosi "fortemente preoccupato" dalla carenza di trasparenza relativa alle udienze. Il dibattimento si aprirà il 19 marzo, secondo quanto comunicato all'ambasciata canadese a Pechino. (ANSA).