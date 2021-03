Covid: Giappone, a Tokyo oltre 400 casi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - TOKYO, 17 MAR - Per la prima volta in un mese le infezioni giornaliere di coronavirus a Tokyo superano quota 400, proprio quando si preannuncia il termine dello stato di emergenza, in vigore fino al 21 marzo nella capitale giapponese e nelle prefetture adiacenti. I dati aggiornati sono stati pubblicati dal governo metropolitano, segnalando 409 casi nelle ultime 24 ore , che portano il totale dei contagi dall'inizio della pandemia a 116.293.

Il generale miglioramento nelle strutture ospedaliere e il declino graduale dei contagi dal picco di dicembre, dovrebbero tuttavia consentire al premier Yoshihide Suga di decretare la fine dello stato di emergenza dopo due estensioni di un mese nella capitale e nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama.

In base alle attuali restrizioni si esorta la popolazione a uscire solo per i servizi essenziali, le società sono incoraggiate a promuovere il lavoro da casa e i ristoranti, bar, e karaoke devono anticipare la chiusura alle 20.

A livello nazionale il totale dei casi di Covid ha raggiunto quota 451.272, inclusi 8.725 decessi accertati. (ANSA).