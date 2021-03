Birmania: ong, oltre 200 morti dall'inizio delle proteste

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Le forze di sicurezza birmane hanno ucciso 202 persone dall'inizio delle proteste nel Paese contro il colpo di Stato militare dell'1 febbraio scorso: lo ha reso noto l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (AAPP), un'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia. Ieri, sottolinea la ong, hanno perso la vita almeno due manifestanti. (ANSA).