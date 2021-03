Bambino indiano di 7 anni raggiunge vetta Kilimanjaro

(ANSA) - NEW DELHI, 16 MAR - Virat Chandra, un bambino indiano di sette anni, ha raggiunto i 5.895 metri della vetta del Kilimanjaro, il più alto picco africano, dove ha issato il tricolore indiano. Virat, che viene dalla città di Hyderabad è così divenuto uno dei più giovani scalatori del Kilimanjaro.

Il piccolo ha chiesto qualche mese fa ai genitori di essere avviato alle scalate, per seguire nelle loro avventure i cugini, più grandi di lui, appassionati alpinisti. Ottenuto il permesso, è stato affidato ad un preparatore, Bharath, che lo ha allenato per un mese e poi accompagnato come guida nell'avventura africana, iniziata lo scorso 5 marzo. Il picco Uhuru è stato raggiunto il giorno successivo.

"Virat ha una passione irrefrenabile", ha raccontato Bharath ai media: "Durante il training non si è mai fermato. Per questa spedizione avevamo concordato che in caso di difficoltà saremmo ridiscesi. Invece il bambino ha proseguito fino alla fine, felice di esporre la nostra bandiera una volta raggiunta la vetta". (ANSA).