India:nuova censura per una serie Netflix,'offende i minori'

(ANSA) - NEW DELHI, 12 MAR - Un'altra mannaia si abbatte su una serie Netflix: la Commissione nazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia ha chiesto alla piattaforma di streaming di eliminare la recente serie Bombay Begums "per la sua descrizione inappropriata dei bambini".

La serie racconta la storia di cinque donne di varie generazioni nell'India contemporanea: ognuna, a modo proprio, cerca di infrangere il "tetto di cristallo" con scelte impegnative e battaglie tra ambizioni, crisi individuali, pressioni sociali in un ambiente culturale arretrato.

Secondo le accuse, Bombay Begums indulge nel presentare come normali le esperienze di una teenager che ha rapporti sessuali liberi e fa uso di droghe. "Netflix dovrebbe prestare precauzioni speciali prima di mostrare contenuti che non rispettano i minori", ha scritto la Commissione. (ANSA).