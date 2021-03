Covid: India approva vaccino Covaxin, efficace all'81%

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Le autorità sanitarie indiane hanno approvato ieri il vaccino anti coronaviurs Covaxin, sviluppato a livello locale, dopo che gli studi di fase 3 ne hanno rilevato un'efficacia dell'81%: lo ha annunciato il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta la Cnn.

Il Covaxin fa parte del programma di immunizzazione indiano dal 16 gennaio scorso e ne sono già state somministrate 1,9 milioni di dosi, ma finora è stato utilizzato in 'modalità di sperimentazione clinica', che obbliga i pazienti a dare il loro consenso scritto prima di riceverlo. Con il via libera di ieri anche il Covaxin ha ottenuto la "regolare" autorizzazione all'uso di emergenza.

Continuano intanto a salire i casi nel Paese: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati altri 23.139, il livello giornaliero più alto per il secondo giorno consecutivo da Natale. Il nuovo dato porta il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia a quota 11.308.846, inclusi 158.306 decessi, ha reso noto il ministero della Sanità. (ANSA).