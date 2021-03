Covid: casi in calo, Polinesia allenta restrizioni

(ANSA) - PAPEETE, 11 MAR - A un anno dal primo caso di coronavirus a Tahiti, le autorità della Polinesia francese hanno annunciato ieri un allentamento delle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia in seguito a un forte calo dei contagi.

Solo tre pazienti sono ancora in terapia intensiva nel centro ospedaliero di Tahiti e il tasso di incidenza è sceso a 23 ogni 100.000 abitanti rispetto al picco di oltre 1.000 registrato a fine novembre.

Da lunedì verranno autorizzati i raduni di 15 persone contro le 6 attuali, saranno di nuovo autorizzate le fiere e le mostre . Fiere e mostre e cinema e teatri potranno ospitare fino a 500 persone (con un limite al 50% della loro capacità). I ristoranti non erano stati chiusi. (ANSA).