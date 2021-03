Afghanistan: colloqui governo-talebani a aprile a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 12 MAR - La Turchia prevede prevede di ospitare ad aprile a Istanbul colloqui di pace sull'Afghanistan.

Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu.

"Stiamo discutendo della data esatta e del contenuto" del vertice, che dovrebbe riunire rappresentanti del governo di Kabul e dei talebani sotto gli auspici degli Stati Uniti, ha spiegato il ministro turco, precisando che questi colloqui "non saranno un'alternativa al processo in corso in Qatar, ma lo sosterranno" nel tentativo di "ottenere risultati concreti".

(ANSA).