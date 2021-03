Birmania, polizia contro i ferrovieri in sciopero

Le forze di sicurezza birmane hanno lanciato oggi un'operazione a Rangoon contro i ferrovieri in sciopero che partecipano al movimento di disobbedienza civile contro la giunta militare. Diverse centinaia di poliziotti e soldati hanno circondato il complesso che ospita il personale della stazione di Ma Hlwa Gone, a est della capitale economica del Paese. "Bloccano le porte (degli appartamenti) e le distruggono per entrare", ha detto un membro della famiglia di un ferroviere che ha voluto mantenere l'anonimato: "Sono riuscito a scappare, ma sono preoccupato per i lavoratori" e per i loro parenti che sono ancora bloccati.

Secondo questa fonte, circa 800 ferrovieri della stazione di Ma Hlwa Gone hanno aderito al movimento di disobbedienza civile. Proseguono le proteste in diverse città della Birmania. La giunta militare ha intanto richiamato il suo ambasciatore in Gran Bretagna, un ex colonnello delle forze armate, 'colpevole' di avere condannato il colpo di Stato militare nel suo Paese e di avere chiesto la liberazione della leader deposta Aung San Suu Kyi. Il diplomatico, Kyaw Zwar Minn ha deciso di prendere pubblicamente posizione quando le forze di sicurezza a Rangoon e in altre città hanno aperto il fuoco uccidendo molti cittadini che erano scesi in piazza.