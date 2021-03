Team Oms, eliminare rapporto Wuhan e fare nuova inchiesta

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Un team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indaga sulle origini del Covid-19 sta pianificando di eliminare il rapporto provvisorio sulla recente missione compiuta a Wuhan, epicentro della pandemia in Cina. Lo riporta il Wall Street Journal che riferisce di una lettera aperta inviata da una ventina di scienziati che chiedono una nuova inchiesta internazionale perché il team dell'Oms che si trovava a Wuhan il mese scorso sostiene di non aver avuto accesso sufficiente per indagare sulle possibili fonti del virus, inclusa una possibile fuga di laboratorio. (ANSA).