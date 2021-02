Talebani minacciano Malala, 'non tornare a casa'

(ANSA) - ISLAMABAD, 16 FEB - I Talebani pachistani tornano a minacciare Malala Yousafzai: se tornerai nella tua Swat ci saranno "spaventose conseguenze", ha scritto su Twitter Ehsanullah Ehsan, ex portavoce del Tehrik e Taliban Pakistan (Ttp), gruppo responsabile dell'attentato ai danni della ragazza nel 2012 proprio a Swat.

Malala ha risposto via Twitter chiedendo al premier pachistano Imran Khan e al portavoce dell'esercito "come è possibile che quest'uomo mi minacci sui social e sia fuggito?". Ehsan infatti si è arreso nel 2017, salvo evadere nel febbraio dello scorso anno.

Se "andrai a Swat questa volta manderemo un killer esperto", ha scritto l'ex portavoce del Ttp. (ANSA).