Covid: Corea Sud, vaccino AstraZeneca off limits per over 65

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La Corea del Sud non somministrerà il vaccino anti Covid di AstraZeneca agli over 65 finchè non saranno disponibili ulteriori dati sulla sua efficacia per questa fascia di popolazione: lo ha reso noto oggi il comitato governativo responsabile del programma di immunizzazione del Paese, secondo quanto riporta l'edizione online del quotidiano Korea Herald.

Seul sarà quindi costretta a modificare il piano di immunizzazione nazionale, che prevedeva di vaccinare in prima battuta proprio gli over 65 e il personale sanitario in prima linea nella lotta al coronavirus.

"La priorità dovrebbe essere data alle persone anziane, poiché sono a più alto rischio di ammalarsi gravemente di Covid-19. E' deplorevole che non vengano loro offerte le prime dosi e il piano deve essere modificato - ha detto in conferenza stampa la presidente del comitato, Jung Eun-kyeong -. Ma abbiamo concluso che finché non saranno disponibili maggiori dati sugli effetti del vaccino sulle persone anziane, è meglio sospenderne l'uso".

Eun-kyeong ha spiegato che i vaccini di AstraZeneca, che saranno i primi ad essere somministrati nel Paese, verranno destinati adesso ai residenti delle case di riposo e al personale sotto i 65 anni di età.

Secondo l'ufficio del premier, la Corea del Sud riceverà 1,5 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca l'ultima settimana di febbraio e le vaccinazioni dovrebbero cominciare il 26 febbraio.

(ANSA).