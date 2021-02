Birmania: proiettili di gomma contro manifestanti, feriti

(ANSA) - RANGOON, 09 FEB - Le forze di sicurezza birmane hanno sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i manifestanti anti-golpe contro i manifestanti, tornati in strada per il quarto giorno consecutivo sfidando i divieti. Lo hanno riferito testimoni all'Afp, aggiungendo di aver visto alcune persone ferite. Non è chiaro quante persone siano state soccorse, anche perchè, secondo la stessa fonte, almeno un ospedale di Naypyidaw, la capitale, non avrebbe permesso ai familiari di vedere i congiunti. A Mandalay, la seconda città del Paese, la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. (ANSA).