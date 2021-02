Birmania: Ue-Gb chiedono riunione Consiglio diritti umani

(ANSA) - GINEVRA, 08 FEB - L'Unione europea e la Gran Bretagna chiedono una riunione d'urgenza del Consiglio dei diritti umani dell'Onu dopo il golpe in Birmania. Lo ha detto l'ambasciatore britannico a Ginevra Julian Braithwaite.

"Insieme all'Ue - ha spiegato - abbiamo presentato una richiesta per una sessione speciale sulle implicazioni per i diritti umani della crisi in Myanmar". (ANSA).