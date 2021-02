Birmania: legge marziale nella seconda città del Paese

(ANSA-AFP) - MANDALAY, 08 FEB - Il regime birmano ha decretato la legge marziale in molte zone di Mandalay, la seconda città del Paese.

Agli abitanti sarà vietato protestare o riunirsi in gruppi di più di cinque persone. Entra in vigore il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino, hanno reso noto le autorità. (ANSA-AFP).