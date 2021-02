India: Greta con agricoltori, polizia Delhi avvia indagine

(ANSA) - NEW DELHI, 04 FEB - Greta Thunberg ha rilanciato questa mattina su Twitter gli hashtag #StandwithFarmers e #FarmersProtest e ha twittato questa frase: "Continuo a sostenere i contadini nella loro protesta pacifica. Gli assalti degli odiatori, le minacce o le violazioni dei miei diritti non mi faranno cambiare idea".

Il tweet è la risposta della giovane ecologista alla notizia che la sezione crimini cibernetici della Polizia di Delhi ha incluso il suo nome in un FIR, First Information Report, l'avviso di garanzia che in India prelude all'avvio di un'indagine.

Secondo quanto reso noto questa mattina da un ufficiale di Delhi, oltre a Greta Thunberg varie altre personalità di tutto il mondo sono accusate per avere fatto parte di "una cospirazione internazionale tesa a diffamare il paese, con i loro tweet che, nei giorni scorsi invitavano a sostenere la protesta dei contadini indiani, in corso da fine novembre.

(ANSA).